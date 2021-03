Toulouse Espace Roquet Toulouse La Nuit du Slam à Toulouse (Espace Roquet) Espace Roquet Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

**Samedi 20 mars** à 19H.

ESPACE ROGUET – TOULOUSE (31) –9 rue de Gascogne • SCENE SPOKEN WORD accompagné de Laurent Avizou et Frédéric Cavallin.

• CREATION CROISEE- Rencontre langue des signes/ langue des mots, menée par Laëty Tual et Tô.

• CONCERT l’Envoutante.

• CONCERT l'Envoutante.

• CONCERT Orphée sans Frein– Tô. Version Numérique à suivre sur les facebook des Nuits du Slam, de Contre courant et la chaîne Youtube des Nuits du Slam

2021-03-20T19:00:00 2021-03-20T23:30:00

