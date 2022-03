La nuit du rossignol, une soirée poétique pour fêter le printemps Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

La nuit du rossignol, une soirée poétique pour fêter le printemps Philharmonie de Paris, 31 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 19h30 à 00h00

payant

Jeudi 31 mars, la nuit du rossignol fait surgir dans le musée de la musique toutes sortes d’oiseaux pour célébrer l’arrivée du printemps dans une ambiance poétique et décalée. Concerts, chorégraphies, ateliers et création plumassière transforment la Cité de la musique en une volière. Plusieurs scènes éphémères transforment le musée de la musique en une volière féérique. Au cœur de la collection, un parcours de concerts, performances insolites, créations plumassières et chorégraphies exprime la puissance de l’imaginaire jailli du chant des oiseaux, et souligne la richesse de ce patrimoine sonore aujourd’hui menacé. Parallèlement à cette programmation, de nombreuses animations prolongent l’expérience ornithologique : ateliers d’origamis, vente d’appeaux ou de jouets à plumes, initiation à l’art plumassier et sensibilisation à la protection des oiseaux, sans oublier les dégustations du bar éphémère Le coup dans l’aile… Tout le programme Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (29m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-performance/24125-nuit-du-rossignol https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis/ Atelier;Concert;Enfants

