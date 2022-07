La nuit du rosé Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

La nuit du rosé Nyons, 10 août 2022, Nyons. La nuit du rosé

Parking de Nyons Fruits Place Olivier de Serres Nyons Drôme Place Olivier de Serres Parking de Nyons Fruits

2022-08-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-10 22:00:00 22:00:00

Place Olivier de Serres Parking de Nyons Fruits

Nyons

Drôme C’est une soirée de folie qui s’annonce à la Coopérative du Nyonsais Vignolis le 10 Août prochain à partir de 18h sur le grand parking de NyonsFruit 26110 NYONS : vignolis@vignolis.fr +33 4 75 26 95 00 http://www.vignolis.fr/ Place Olivier de Serres Parking de Nyons Fruits Nyons

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Nyons Drôme Place Olivier de Serres Parking de Nyons Fruits Ville Nyons lieuville Place Olivier de Serres Parking de Nyons Fruits Nyons Departement Drôme

Nyons Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

La nuit du rosé Nyons 2022-08-10 was last modified: by La nuit du rosé Nyons Nyons 10 août 2022 Parking de Nyons Fruits Place Olivier de Serres Nyons Drôme

Nyons Drôme