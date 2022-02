LA NUIT DU PRINTEMPS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LA NUIT DU PRINTEMPS Toulouse, 25 mars 2022, Toulouse. LA NUIT DU PRINTEMPS ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse

2022-03-25 – 2022-03-25 ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou

La Nuit du Printemps c'est LA soirée emblématique du festival au Zénith Toulouse Métropole : 2h30 de spectacle, un maître de cérémonie et un plateau d'artistes exceptionnels rien que pour vous ! Prêts pour une nuit de folie ?

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse

Haute-Garonne 19 EUR 19 29

