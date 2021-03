Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LA NUIT DU PRINTEMPS DU RIRE Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

<p>Communiqué du festival le 2 novembre 2020 :<br /> »Compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le festival Le Printemps du Rire se voit contraint de reporter la Nuit du Printemps du Rire, initialement prévue le 13 mars 2021 à 20h30 au Zénith de Toulouse, au 25 mars 2022 dans la même salle.<br />Les billets achetés pour le spectacle du 13 mars 2021 restent valables pour le spectacle qui se tiendra le 25 mars 2022. Les spectateurs qui souhaitent un remboursement sont priés de se rapprocher de l’équipe du festival, par mail à <a href= »mailto:contact@leprintempsdurire.com » target= »_blank » rel= »noopener noreferrer »>contact@leprintempsdurire.com</a><a href= »mailto:contact@leprintempsdurire.com.Nous »><br /></a>Nous vous remercions pour votre compréhension.<br />L’équipe du Printemps du Rire. »</p>

<p>Prêts pour une nuit de folie ? La Nuit du Printemps c’est LA soirée emblématique du festival au Zénith Toulouse Métropole : 2h30 de spectacle, un maître de cérémonie et un plateau d’artistes exceptionnels rien que pour vous !</p> Placement: Placement libre Parking: A,B,C,D,H

