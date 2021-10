La nuit du piano Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, 15 janvier 2022, Versailles.

La nuit du piano

Auditorium Claude Debussy, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, le samedi 15 janvier 2022 à 17:00

Le temps d’une soirée et d’une partie de la nuit, venez parcourir les différentes salles de cours et de concert du Conservatoire pour y entendre jouer le piano sous toutes ses formes et couleurs, en incluant le clavecin et le pianoforte. Inspirée de la Nuit des Musées et de la Nuit des Conservatoires, cette première édition proposée par le département piano valorise toutes les esthétiques enseignées, et par là, la richesse et la diversité des parcours proposés. Autant d’orientations qui partent du socle d’enseignement du piano : musique ancienne, jazz, ateliers d’improvisation, musique de chambre, musique assistée par ordinateur, musique contemporaine et piano préparé en découverte. Au programme également, une étape de restitution de la création La tête dans le piano de Serge de Laubier (PUCE MUSE) et trois pièces commandées par le Conservatoire au compositeur Yves Balmer. Coordination : Laurence Disse et Pascal Romano.

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire

Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T17:00:00 2022-01-15T22:00:00