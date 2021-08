Saint-Macaire Saint-Macaire Gironde, Saint-Macaire La Nuit du Palus Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Macaire

La Nuit du Palus Saint-Macaire, 21 août 2021, Saint-Macaire. La Nuit du Palus 2021-08-21 19:00:00 – 2021-08-21 23:00:00

Saint-Macaire Gironde Saint-Macaire Pour cette deuxième édition de la Nuit du Palus, nous vous proposons : – 19h : pique-nique ( apporter panier/couverts) – Présence de food-truck, glacier/gaufres, buvette

– 20h : Concert “The Glorious B’s” Musiques Afro-Américaine de la Motown de Detroit (Michigan, USA)

