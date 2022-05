La Nuit du Palais Lumière : exposition Christian Bérard Palais Lumière, 14 mai 2022, Évian-les-Bains.

Certains êtres ont tous les dons. Christian Bérard (1902-1949) était de ceux-là. Peintre, décorateur de scène, directeur artistique des films de Cocteau, illustrateur de mode, notamment, il avait le goût de la musique et ne répugnait pas à se donner en spectacle. Comme le disait son ami le comédien Louis Jouvet avec lequel il multiplia les collaborations, c’était un paresseux qui adorait travailler. Et fallait-il aimer travailler pour répondre à toutes les demandes qui l’assaillaient : portraits de commande, croquis pour le magazine Vogue comme pour Chanel ou Schiaparelli, décors et costumes de théâtre et de ballet, fresques ou paravents pour les intérieurs des « rich and famous » ! Et avec cela, une intense vie publique. De l’avis unanime, une soirée sans Bébé – ainsi le surnommait-on affectueusement – ne pouvait être réussie.

Entrée libre

Visite nocturne de l’exposition “Christian Bérard. Au théâtre de la vie”

