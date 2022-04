La Nuit du Musée d’Art et d’Essais de Tourrettes Tourrettes Tourrettes Catégories d’évènement: 83440

Tourrettes

La Nuit du Musée d’Art et d’Essais de Tourrettes Tourrettes, 14 mai 2022, Tourrettes. La Nuit du Musée d’Art et d’Essais de Tourrettes Tourrettes

2022-05-14 – 2022-05-14

Tourrettes 83440 Tourrettes En Provence, le Musée d’Art et d’Essais de Tourrettes, ouvre ses portes en soirée, pour la 18ème édition de la Nuit européenne des Musées, et invite à découvrir un savoir faire millénaire, connu des Perses et des Arabes: celui de la dinanderie d’Art. +33 9 71 44 11 20 http://www.tourrettesheritage.fr/ Tourrettes

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: 83440, Tourrettes Autres Lieu Tourrettes Adresse Ville Tourrettes lieuville Tourrettes Departement 83440

Tourrettes Tourrettes 83440 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourrettes/

La Nuit du Musée d’Art et d’Essais de Tourrettes Tourrettes 2022-05-14 was last modified: by La Nuit du Musée d’Art et d’Essais de Tourrettes Tourrettes Tourrettes 14 mai 2022 83440 Tourrettes

Tourrettes 83440