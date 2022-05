La Nuit du MumEd ! Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 14 mai 2022, Montigny-le-Bretonneux.

**EXPOSITION « ORANGE, LA COULEUR DES ANNÉES POP ! »** D’un sèche-cheveux au TGV ou encore d’un petit Casimir à une expansion de César, plongez au cœur de la couleur orange et des années pop ! Des années 1960 jusqu’au début des années 1980, la couleur orange se diffuse dans tous les domaines de la vie quotidienne. Sur la base de sa collection design mais aussi grâce à plusieurs prêts prestigieux, le Musée de la ville de SQY explore cette obsession, conjonction d’un phénomène culturel, d’un effet de mode et de considérations techniques. Un engouement d’autant plus spectaculaire qu’il est à la fois soudain et quasi universel. **_> de 17h à 23h_** _- Accès libre_ **ATELIER EN FAMILLE « LE ORANGE, TOUTE UNE ÉPOQUE »** Une visite de l’exposition « Orange, la couleur des années pop » sur les traces de la couleur orange dans l’art, le design et la vie quotidienne. Puis, en atelier, des expériences permettent de fabriquer de l’orange, avant de reconstituer un tableau d’intérieur des années 1970 fait de multiples matériaux. **_> de 17h à 21h_** _- accès libre dans la limite des places disponibles_ **ATELIERS DÉMONSTRATIONS** L’orange moderne expliqué par la chimie De la phosphorescence à la peinture thermochrome en passant par les indicateurs d’acidité, comment utilise-t-on la couleur orange de nos jours ? Venez faire de petites expériences pour le découvrir. _Conçu et présenté par des étudiantes de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)._ **_> de 17h à 21h_** _- accès libre dans la limite des places disponibles_ **L’orange et les parfums** Création de deux parfums inspirés des codes olfactifs des parfums des années 1970 et 80, notamment l’Eau d’Orange Verte d’Hermès, eau de cologne emblématique de l’époque, tout en les remettant au goût du jour à l’aide de certaines matières premières contemporaines. _Conçu et présenté par quatre élèves du Master FESAPCA (UVSQ – ESP)._ **_> de 17h à 21h_** _- accès libre dans la limite des places disponibles_ **SPECTACLE SONORE ET PARTICIPATIF « BACK TO THE SEVENTIES »** Un Voyage au temps des seventies ! Vous en rêviez, la compagnie Magic Meeting l’a fait ! Plongez avec Mme & Mr Dumollet, les guides les plus cool de la terre, dans l’univers envoutant des années 1970 ! Ce voyage ensoleillé est une véritable invitation à plonger dans une douce folie où l’expression corporelle et la musique seront à l’honneur. Du power flower de la fin des années 1960 à l’assassinat de John Lennon en 1980 en passant par la fin des Trente glorieuses et de l’avènement du féminisme, ce show propose de découvrir les événements marquants d’une décennie mythique à travers une play liste musical 100% 70’s ! Casques sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent expression corporelle, humour et … Rockn’roll. Un événement festif et ludique. N’hésitez pas à venir déguisé ou avec un accessoire 70 ! _Cie Magic Meeting, création sonore : Yannick Delafontaine. Avec Yannick Delafontaine & Colombe Andréi. Production : Show Me The Sound._ **_> À 18 h et 20 h_** _- Durée : 45 mn – à partir de 4 ans – accès libre dans la limite des places disponibles_ **CONCERT DU GROUPE CASAREGGIO** Formé autour de cinq musiciens et amis d’enfance, Casareggio vous propose une prestation scénique théâtrale, énergique et envoutante grâce à leur musique pop, mixant sons électroniques et acoustiques. _**> À 19h**__- Durée : 1h – accès libre_ **DJ SET « SIXTIES ET SEVENTIES »** Plongez dans les 1970 et laissez la fièvre monter au son des standards du disco et du rock : des tubes enchaînés et des medleys endiablés pour terminer la soirée en beauté ! **_> De 21 h à 23 h_** **JEUX À LA MÉDIATHÈQUE** → Blind test → Karaoké → Jeux de société → Just Dance **_> À partir de 17h_**_, dans les espaces de la médiathèque – accès libre dans la limite des places disponibles_ ACTIVITÉS JEUNESSE → Fresque participative → Soirée pyjama (à partir de 3 ans) → Projection de dessins animés **_> À partir de 17h_**_, dans les espaces de la médiathèque – accès libre dans la limite des places disponibles_ **ANIMATIONS TOUT PUBLIC** → Spectacle musical : Jean Cailliez, multi-instrumentiste accompagné de musiciens vous offre un spectacle autour des fables de La Fontaine. **_> À 17h_** _à l’auditorium de la médiathèque – durée : 1h – accès libre dans la limite des places disponibles_ → Atelier participatif : l’association Nect’Art vous propose d’expérimenter et d’exprimer votre créativité grâce à la ruche d’art. → Ateliers créatifs → Atelier méditation → Projection d’épisodes de sitcoms **_> À partir de 17h_**_, dans les espaces de la médiathèque – accès libre dans la limite des places disponibles_ **FOOD TRUCK COSMIC CARROT’N’ROLL** Matthieu Museux vous invite à découvrir sa cuisine végétarienne et éclectique, inspirée par des recettes orientales et asiatiques, dont les ingrédients sont achetés en circuit court et cuisinés maison. **_> À partir de 19h_** _sur le parvis du MumEd_

Un programme partagé entre le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et la médiathèque du Canal, pour une soirée pétillante, conviviale… et teintée d’orange !

