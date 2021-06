Lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille, Nord La Nuit du Modèle à Poils Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Le Musée d’histoire naturelle de Lille organise une soirée consacrée à l’initiation au dessin naturaliste à travers son évènement _Nuit du modèle à poils !_ **Marion Vandenbroucke**, illustratrice professionnelle et dessinatrice animalière, sillonnera les allées du musée pour vous conseiller et partager son expérience. Munissez-vous de vos carnets, cahiers, calepins, crayons… Et aucun risque que votre sujet ne bouge…

Réservations conseillées sur le site de la billetterie en ligne, rubrique « programmation événementielle » !

La nocturne pour les amoureux du dessin fait son grand retour, à vos crayons ! Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord

