La Nuit du Jazz Conservatoire de Marseille, 12 novembre 2021, Marseille.

La Nuit du Jazz

Conservatoire de Marseille, le vendredi 12 novembre à 17:00

Bicentenaire du Conservatoire Pierre Barbizet Le Conservatoire Pierre Barbizet a 200 ans ! Cet anniversaire est un événement exceptionnel. Et c’est une formidable occasion pour cet établissement aujourd’hui intégré au sein de l’Institut National Supérieur d’Enseignement Artistique Marseille Méditerranée au côté de l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille, de réunir et fédérer élèves et enseignants du Conservatoire, artistes internationaux, partenaires culturels et public marseillais ! De nombreux évènements à venir durant toute l’année 2021 et 2022 à suivre sur les réseaux sociaux et sur le site du Conservatoire Pierre Barbizet. La Nuit du Jazz, ouverture du Bicentenaire du Conservatoire. Une invitation à Marseille Jazz des cinq continents pour une balade artistique à travers le Palais Carli avec Erik Truffaz et le Choeur Emelthée, Theo Croker « BLK2LIFE », Edward Perraud Trio, Raphaël Imbert, Anne Paceo, Célia Kameni et de nombreux autres invités à découvrir. Avec les classes du Conservatoire Pierre Barbizet et O’JAZZ AMU & Co. AU PROGRAMME Erik Truffaz et le Choeur Emelthée La Voce Della Luna, création du Marseille jazz des cinq continents en 2018, c’est la lumière qui traverse ce projet, du trompettiste le plus éclairé de la scène jazz européenne avec les 8 voix pures du Choeur dirigé par Marie-Laure Teissèdre. Le concert commence par une prière à Sarasvati, déesse de la connaissance et des arts. Edward Perraud Le batteur et compositeur déploie un langage vibratoire céleste en compagnie du pianiste Bruno Angelini (ancien de la classe Jazz de Marseille) et du contrebassiste Arnault Cuisinier, compagnons rêvés pour ce voyage de l’âme. Edward Perraud : batterie / Bruno Angelini : piano / Arnault Cuisinier : contrebasse Theo Croker « BLK2LIFE’ Certainement un des musiciens les plus créatifs de la nouvelle génération du Jazz (mot qu’il n’aime pas plus que ne l’aimait Miles Davis) avec Kamasi Washington et Christian Scott. Son dernier disque écrit pendant le confinement, arrive pour secouer nos oreilles. Anne Paceo Compagnonne de route de Raphael Imbert, elle a tout emporté avec elle. Elle enchaine les récompenses et les plus grandes scènes, l’onde de choc de sa créativité s’étend maintenant bien au-delà de sa personne. Célia Kameni Si vous ne connaissez pas encore les 50 nuances de la nouvelle voix du Jazz en France, alors n’hésitez plus. Elégante et précise, Célia Kameni impose son charisme et sa musicalité à chacune de ses apparitions.

De 5 à 20€

♫JAZZ♫

Conservatoire de Marseille 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T17:00:00 2021-11-12T23:59:00