Villeneuve-sur-Lot 47300 Villeneuve-sur-Lot Animations proposées par des associations, des particuliers pour changer le regard sur le handicap. 16h accueil

16h15 cortège de vélos tous différents

16h30 NH EN LAND’ART

16h45 démonstrations

17h30 projections et table ronde

18h happening national

18h15 concerts

19h45 animations musicales

En continu, expositions et animations… rencontre de ces différents talents : sport, danse, batucada, peinture etc….

Autour d’expositions, de démonstrations et de votre participation.

Rugby, ping-pong, danse, boccia, joëlette, batucada, fresque collective… +33 6 63 58 56 92 rencontre de ces différents talents : sport, danse, batucada, peinture etc….

Autour d’expositions, de démonstrations et de votre participation.

