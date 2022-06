La Nuit du Handicap Saubion Saubion, 11 juin 2022, Saubion.

La Nuit du Handicap Saubion Le Bourg City Stade / Ecole de Saubion Saubion

2022-06-11 17:00:00 – 2022-06-11 00:00:00 Le Bourg City Stade / Ecole de Saubion

Saubion 40230 Saubion

EUR Créée en 2018, l’Association La Nuit du handicap a pour but de valoriser les personnes en situation de handicap à travers la tenue d’événements festifs.

Chaque année, au mois de juin, une grande soirée sur les places publiques d’une cinquantaine de villes et villages de France, avec la participation de nombreux partenaires associatifs. Convaincue que la différence est une force, une richesse, et même un moteur de performance pour notre société, l’association La Nuit du Handicap souhaite changer le regard des français, et plus particulièrement des jeunes, sur le handicap, faire tomber les préjugés et valoriser les talents des personnes en situation de handicap.

Dès aujourd’hui, nous vous invitons le Samedi 11 juin 2022 de 17h à minuit pour une nouvelle édition de la Nuit du Handicap à Saubion qui s’annonce grandiose !

Nous sommes une équipe de bénévoles de l’association Saubion So Cool et nous nous mobilisons pour organiser chaque année la Nuit du Handicap à Saubion ! Un évènement unique qui se déroule chaque année dans toute la France.

+33 6 03 49 02 15

