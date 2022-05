La nuit du handicap Ouistreham, 12 juin 2021, Ouistreham.

La nuit du handicap Ouistreham

2021-06-12 16:00:00 – 2021-06-12 22:00:00

Ouistreham Calvados

Ce grand évènement rassemblera toutes les personnes volontaires, valides, en situation de handicap sous toutes ses formes, sans exclusions, pour une soirée unique en son genre, festive et gratuite.

Au programme de cette soirée : djembe, fabrication d’instruments, ballade en vélo-pousseur, présentation de chiens accompagnateurs, démonstration de vélos adaptés, art floral, chants, jeux et animations, etc.

nuitduhandicap.ouistreham@gmail.com https://nuitduhandicap.fr/

