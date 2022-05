La nuit du handicap Jardin de l’hôtel de Ville, 11 juin 2022, Versailles.

Jardin de l’hôtel de Ville, le samedi 11 juin à 15:30

La Nuit du Handicap, évènement gratuit et ouvert à tous, permet de révéler les talents et faire évoluer le regard porté sur le handicap dans une ambiance conviviale et festive. Toute l’après-midi, venez découvrir nos ateliers : tours de poney, conte pour enfants, initiation au handisport (handbike, pétanque, boxe et hockey sur gazon), parcours adaptés et bien plus encore. À 15h30, rejoignez-nous pour le concert de Cilou, notre marraine pour cette nouvelle édition ! Retrouvez notre programme complet et toutes les informations sur notre page Facebook La Nuit du handicap – Versailles | Facebook et notre page Instagram @nuitduhandicapversailles

Entrée libre

Jardin de l’hôtel de Ville 4 Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



2022-06-11T15:30:00 2022-06-11T22:00:00