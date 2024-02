LA NUIT DU HANDICAP Place d’Amérique 21000 DIJON Dijon, samedi 15 juin 2024.

Créée en 2018, l’association Loi 1901, La Nuit du handicap a pour but de valoriser les personnes en situation de handicap, à travers la tenue d’un événement festif, gratuit et ouvert à tous, sur les places publiques de France.

De nombreux partenaires associatifs du domaine du handicap y participent dans le but de

• faciliter la rencontre entre personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas

• faire évoluer le regard porté sur le handicap

• créer des liens durables .

Début : 2024-06-15 15:00:00

fin : 2024-06-15 21:00:00

Place d'Amérique 21000 DIJON Parc du Château de Pouilly

nuitduhandicap21@gmail.com

