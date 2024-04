La nuit du handicap à Verneuil-sur-Avre Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton, samedi 15 juin 2024.

La nuit du handicap à Verneuil-sur-Avre Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Initialement prévue pour être unique en 2018, La Nuit du handicap a rassemblé 50 000 personnes dans 20 villes. Le succès fut tel qu’il a été décidé de la pérenniser et de créer l’association La Nuit du handicap pour organiser ces évènements gratuits. Il s’agit d’offrir largement la possibilité d’expérimenter la joie de la rencontre avec des personnes en situation de handicap lors de manifestations festives, de réalisations artistiques, culturelles, sportives et des témoignages mettent en valeur leurs dons et talents sur les places publiques.

Entrée libre.

Programme à venir.

Initialement prévue pour être unique en 2018, La Nuit du handicap a rassemblé 50 000 personnes dans 20 villes. Le succès fut tel qu’il a été décidé de la pérenniser et de créer l’association La Nuit du handicap pour organiser ces évènements gratuits. Il s’agit d’offrir largement la possibilité d’expérimenter la joie de la rencontre avec des personnes en situation de handicap lors de manifestations festives, de réalisations artistiques, culturelles, sportives et des témoignages mettent en valeur leurs dons et talents sur les places publiques.

Entrée libre.

Programme à venir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 16:00:00

fin : 2024-06-15 21:00:00

Verneuil-sur-Avre Parking André Malraux

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie thierry.drouet@ruche-silo.fr

L’événement La nuit du handicap à Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure