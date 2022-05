La Nuit du handicap 2022 Catégorie d’évènement: île de France

La Nuit du handicap 2022, 11 juin 2022, . Le samedi 11 juin 2022

de 14h30 à 22h00

. gratuit Ouvert à tous

La Nuit du handicap, c’est un moment d’échange festif pour faciliter la rencontre entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas, afin de faire évoluer le regard porté sur le handicap et si possible créer des liens durables. L’ambition de cet événement ouvert à tous est de construire une société plus inclusive. Rendez-vous le samedi 11 juin sur la journée et/ou la nuit dans 29 villes de France ! Contact : https://nuitduhandicap.fr/ https://www.facebook.com/nuitduhandicap/ https://www.facebook.com/nuitduhandicap/

©La Nuit du handicap

