La nuit du générique 2022 Forum des images, 30 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 30 mars 2022

de 20h00 à 23h00

gratuit

Découvrez le meilleur des génériques de l’année et célébrez cet art et ses créateur·rices avec l’association We Love Your Names !

Venez assister à l’édition 2022 de la nuit du générique le mercredi 30 mars à 20h au Forum des images !

Depuis 2017, le Forum des images accueille l’association We Love Your Names pour célébrer l’art du générique et ses créateur·rices.

Cette soirée est l’occasion de découvrir le travail de l’italienne Margherita Premuroso (Feud, Velvet Buzzsaw) qui travaille pour l’agence américaine la plus réputée du moment, Elastic, et du français Gilles Pointeau (Hippocrate, Convoi exceptionnel, On the Verge).

Une sélection de génériques culinaires, d’hier à aujourd’hui, sera commentée par les spécialistes Charlotte Blum, Rafik Djoumi et Alexandre Vuillaume-Tylski. Le prix Rosalie, récompensant le meilleur générique français de l’année, sera décerné à l’issue de la séance.

Forum des images 2 rue du cinéma Paris 75001

Contact : 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages

Cinéma;Gourmand

Date complète :

2022-03-30T20:00:00+01:00_2022-03-30T23:00:00+01:00

Dans la cuisine des génériques © Blackmeal