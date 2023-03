La nuit du film d’archéologie à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Catégories d’Évènement: Saint-Léger-sous-Beuvray

Saône-et-Loire

La nuit du film d’archéologie à Bibracte, 28 juillet 2023, Saint-Léger-sous-Beuvray . La nuit du film d’archéologie à Bibracte musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

2023-07-28 22:00:00 – 2023-07-28 23:50:00 Saint-Léger-sous-Beuvray

Saône-et-Loire EUR 7 9 Cet événement est une occasion unique de découvrir, en plein air et sur écran géant, tout un programme de films documentaires consacrés aux découvertes archéologiques récentes. info@bibracte.fr +33 3 85 86 52 40 Saint-Léger-sous-Beuvray

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Léger-sous-Beuvray, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Léger-sous-Beuvray Adresse musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire Ville Saint-Léger-sous-Beuvray Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Saint-Léger-sous-Beuvray

La nuit du film d’archéologie à Bibracte 2023-07-28 was last modified: by La nuit du film d’archéologie à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray 28 juillet 2023 Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire