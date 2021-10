Albi Place Lapérouse Albi, Tarn La Nuit du Droit Place Lapérouse Albi Catégories d’évènement: Albi

Le tribunal judiciaire d’Albi vous convie à un ciné-débat & à une projection sur sa façade pour sa Nuit du Droit. **18h00** : **Ciné-Débat au Cinéma L’athanor** Diffusion du film documentaire « Rendre la Justice » de M. Robert SALIS suivi d’un débat de 30 min, en présence des chefs des juridictions du Tarn _(sur réservation, entrée 5€)_ **20h30 – 22h30** : **Quatre diffusions d’un film documentaire** réalisé par le tribunal judiciaire et ses partenaires sur la façade historique du tribunal, Place du Palais – Durée du documentaire : 30 min _(entrée libre)_ **_Pour en savoir plus :_** [**_lanuitdudroit.fr_**](https://www.lanuitdudroit.fr/) Ciné-débat et projection Place Lapérouse Place Lapérouse, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

