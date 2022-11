LA NUIT DU COURT Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LA NUIT DU COURT Toulouse, 9 décembre 2022, Toulouse. LA NUIT DU COURT

23 rue des Potiers THEATRE DU GRAND ROND Toulouse Haute-Garonne THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers

2022-12-09 – 2022-12-09

THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers

Toulouse

Haute-Garonne Des films qui tâchent, font pouffer ou sursauter pour explorer les nombreuses facettes du cinéma de genre en version courte. De quoi faire monter le trouillomètre dans la pénombre du théâtre et vous tenir en haleine jusqu’au bout de la nuit !. Dans le cadre des festivals Séquence Court-Métrage & Grindhouse Paradise

Des comédies horrifiques, quelques zombies, un peu de slasher, du fantastique… THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Ville Toulouse lieuville THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

LA NUIT DU COURT Toulouse 2022-12-09 was last modified: by LA NUIT DU COURT Toulouse Toulouse 9 décembre 2022 23 rue des Potiers THEATRE DU GRAND ROND Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne