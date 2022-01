La nuit du conservatoire à Fontenay-sous-Bois conservatoire Guy-Dinoird, 26 janvier 2022, Fontenay-sous-Bois.

### Mercredi 26 janvier à 19h * École d’arts (rue Paul Bert) La tombée de la nuit Projection vidéo en extérieur aux abords de l’école du film créé par les élèves ### Jeudi 27 janvier à 19h30 Salle Chopin du conservatoire Guy Dinoird ( 27 rue du Clos d’Orléans) • La nuit dans la musique Conférence de Michaël Andrieu Sérénité, rêve, berceuse… cauchemars et peurs… ou fête ? La nuit a inspiré de nombreux compositeurs et a été témoin de moments intimes. De nocturnes en sérénades, de berceuses en clairs de lune, cette conférence propose de (re)découvrir et de mettre en perspective, sans s’endormir, quelques œuvres traitant de la nuit… • Création pour piano et électronique De Noam Silvy, élève en 3e cycle piano dans la classe de Valérie Haluk • Atelier piano-MAO De Valérie Haluk et Xavier Charlet Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir… Claude Debussy ### Vendredi 28 janvier à 19h30 Espace culturel Gérard Philipe ( 26 rue Gerard Philipe) • Pièces arrangées Loosin Yelav, de Luciano Berio + Le matin de Peer Gynt (extrait), de Edvard Grieg Par les élèves des classes de Michaël Andrieux pour orchestre à cordes, de violon de Marie-Odile Spinga Verbe et d’alto de Laurent Doré. 13 musiciens sous la direction de Marie-Odile Spinga-Verbe. • Morceaux ludiques de claquettes Par les élèves des classes enfants 10 ans et adolescents 14-16 ans d’Odile Rigaux • Performance de danse contemporaine par les élèves du cours adultes de Téo Fdida • Textes choisis sur La Nuit par les cours théâtre adultes d’Agnès Arnaud • Exposition sur le thème du loup proposée par les élèves de l’école d’Arts +−

Entrée libre sous réserve de places disponibles

Dans le cadre de la nuit au conservatoire , l’equipe du service du Conservatoire de Fontenay-sous-Bois vous propose plusieurs événements sur trois sites différents.

conservatoire Guy-Dinoird 27 rue d’Orléans Fontenay-sous-Bois Val de Marne



2022-01-26T19:00:00 2022-01-26T21:00:00;2022-01-27T19:30:00 2022-01-27T21:00:00;2022-01-28T19:30:00 2022-01-28T21:00:00