La nuit du clip ouest-africain au Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Plongez dans la richesse culturelle de l’Afrique de l’Ouest avec cette Nuit du clip ouest-africain !

Les vidéoclips sont, depuis le début des années 1980, un élément essentiel des cultures populaires à travers le monde. Pourtant, ils ont longtemps été absents des études scientifiques. L’équipe AFRINUM – Cultures du numérique en Afrique de l’Ouest a décidé de prendre au sérieux ces productions audiovisuelles en étudiant leur fabrication, leur esthétique et leur réception en Afrique de l’Ouest. Cette nuit du vidéoclip propose de mettre en partage le résultat de ces études.

À travers une sélection d’une vingtaine de vidéoclips d’artistes sénégalais, maliens, ivoiriens, ougandais, camerounais, burkinabè et états-uniens, seront abordées différentes thématiques : esthétiques du masculin et du féminin ; mondes urbains ; figures du passé et ancestralité ; récits postcoloniaux; imaginaires et discours religieux ; mode, argent et luxe. Le partage de ces images, curieuses ou provocatrices, stéréotypées ou audacieuses, toujours percutantes, permettra de mettre en lumière le talent des artistes-musicien.e.s, des danseurs et danseuses, des chorégraphes, des ingénieurs du son et des réalisateurs.rices, mais aussi des régisseurs, maquilleur.se.s, éclairagistes, figurant.e.s, électriciens, décorateur.ic.e.s, directeur.ice.s artistiques, monteurs.seuses, qui ont investi ce moyen d’expression pour proposer des imaginaires capables de toucher et d’inspirer un large public.

Chab Touré, critique d’art et écrivain malien, animera cette soirée et partagera le micro avec Abdallah Ag Amano (Association Tadiazt, Bamako-Namur), Nix (Plateforme Deedo, Dakar), Zackaria Maïga (Zack Prod, Bamako) et Mahadi Diouara (CEO Millenium Communication, Bamako) pour éclairer la richesse des enjeux techniques, esthétiques et sociaux de cette production audiovisuelle.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300

Contact : https://www.lepointfort.com/events/la-nuit-du-clip-ouest-africain/

La nuit du clip ouest-africain