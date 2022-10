La Nuit du Cirque : Tangled drop Jörg Müller – Cie was ist das X Tabaimo Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

La Nuit du Cirque est un événement international organisé par Territoires de Cirque avec le soutien du Ministère de la Culture en France, en collaboration avec l'Institut Français et avec l'appui de Circostrada, circusnext et BUZZ (Allemagne). TANGLED DROP JÖRG MÜLLER – CIE WAS IST DAS X TABAIMO , implique le corps, la manipulation d'objets et les arts visuels. Plasticienne japonaise de reconnaissance internationale, Tabaimo créé des univers immersifs à partir d'illustrations réalisées à la main puis animées. Elle crée des mondes visuels fantastiques qui évoquent nos peurs, nos angoisses, nos projections mentales. Le jongleur, Jörg Müller est une véritable figure du cirque contemporain. Ses performances impliquant le corps tout entier renouvellent le rapport à l'objet et à l'espace. Tangled drop (goutte entremêlée) qui développe aussi une dimension sonore, implique deux autres artistes japonais au plateau, une danseuse et un chanteur.

