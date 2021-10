Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LA NUIT DU CIRQUE – RALLYE URBAIN AU MANS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LA NUIT DU CIRQUE – RALLYE URBAIN AU MANS Le Mans, 13 novembre 2021, Le Mans. LA NUIT DU CIRQUE – RALLYE URBAIN AU MANS 2021-11-13 20:30:00 – 2021-11-13 24:00:00 Cité du Cirque 6 boulevard Winston Churchill

Le Mans Sarthe Une expérience pour 100 spectateurs, 11 artistes, 2 bus & Le Mans, la nuit. On vous emmène en bus pour une virée nocturne au Mans : vous irez de spectacles en surprises dans différents lieux de la ville . Ici un couple danse pour la vie, là un homme écrit une lettre sur son vélo, ailleurs une ancienne gymnaste se livre à cru… L’itinéraire complet sera dévoilé en octobre. Prenez votre ticket ! Dans le cadre de La Nuit du Cirque, un événement international organisé par Territoires de Cirque avec le soutien du ministère de la Culture. Départ Cité du Cirque, divers lieux. Conseillé à partir de 10 ans, durée + 4h. Une expérience pour 100 spectateurs, 11 artistes, 2 bus & Le Mans, la nuit. On vous emmène en bus pour une virée nocturne au Mans : vous irez de spectacles en surprises dans différents lieux de la ville . Ici un couple danse pour la vie, là un homme écrit une lettre sur son vélo, ailleurs une ancienne gymnaste se livre à cru… L’itinéraire complet sera dévoilé en octobre. Prenez votre ticket ! Dans le cadre de La Nuit du Cirque, un événement international organisé par Territoires de Cirque avec le soutien du ministère de la Culture. Départ Cité du Cirque, divers lieux. Conseillé à partir de 10 ans, durée + 4h. dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Cité du Cirque 6 boulevard Winston Churchill Ville Le Mans lieuville 47.98655#0.21174