La Nuit du Cirque Esplanade des Terres Neuves, 12 novembre 2021, Bègles.

La Nuit du Cirque

Esplanade des Terres Neuves, le vendredi 12 novembre à 18:00

Voyage Circassien – Nuit du Cirque ———————————- Prenez la route avec nous ! Pour cette Nuit du Cirque, les équipes du CREAC et de l’Ecole de Cirque de Bordeaux vous invitent à prendre la route avec de jeunes artistes et vivre avec eux le temps d’un voyage. Ils vous réservent de belles surprises en plein air, sous chapiteau ou ailleurs : une soirée pour se laisser aller à la rêverie d’un cirque de demain. De Bègles au chapiteau de la base sous-marine, laissez-vous transporter par les élèves de l’Ecole de Cirque de Bordeaux avec une mise en scène par la Bivouac Cie. Tout est possible, tout est réalisable, pourvu que ce soit plus de cirque ! _La Nuit du Cirque est organisée par Territoires de Cirque avec le soutien du Ministère de la Culture. Pour partager plus largement les plaisirs du cirque et célebrer sa diversité, on n’est jamais mieux qu’à être plus nombreux. Au-delà des membres du réseau, l’association convie toutes les structures de la diffusion à la production, les collectivités locales, les écoles de cirque de loisir… à s’associer à cette nouvelle édition, partout en France et à l’étranger. Circostrada, réseau européen du cirque et des arts de la rue, ainsi que CircusNext, sont partenaires de l’opération._ **_En partenariat avec L’Ecole de Cirque de Bordeaux et la participation de Darwin- la Caserne Niel._** Et pour ceux qui auraient raté le bus, rejoignez-nous aux différents arrêts : 18 h 30 à Darwin / 19 h 30 à l’Ecole de Cirque de Bordeaux (sous réserve de places disponibles – jauge limitée). Petite restauration et buvette sur place Public : A partir de 8 ans Date : Vendredi 12 Novembre à 18 h et retour de l’Ecole de Cirque à 21 h 30 Lieu : Rendez-vous à ChapitÔ Tarif : 8 € Rendez-vous magique à ChapitÔ —————————– Magie —– Dans le cadre de cette nuit du Cirque effervescente, nous vous proposons également une soirée de magie close-up, concoctée par le Cercle Magique Aquitain. Pour l’occasion, cinq magiciens régionaux vous proposeront des tours sous vos yeux ! Public : A partir de 8 ans Date : Vendredi 12 Novembre à 18 h 30 à ChapitÔ Lieu : Rendez-vous à ChapitÔ Tarif : Gratuit sur réservation Exposition “Les circassiennes” par Benoit Martrenchar —————————————————– Tout au long du mois de Novembre, sur les wagons de l’Esplanade des Terres Neuves, vous pourrez admirer les photos de l’exposition “les circassiennes” de Benoit Martrenchar, une exposition réalisée dans le cadre de la quinzaine de l’égalité de Bordeaux Métropole.

8 €

Dispositif National pour le Cirque

Esplanade des Terres Neuves rue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T18:00:00 2021-11-12T21:30:00