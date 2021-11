Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, Marne La Nuit du Cirque : Cie Rasposo – Carte Blanche Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

La Nuit du Cirque : Cie Rasposo – Carte Blanche Chapiteau du Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne

2021-11-12 21:00:00 – 2021-11-13 21:50:00

Carte blanche – création éphémère – durée 50min – tout public.

Résidence du 1er au 11 novembre 2021. “Cette carte blanche nous permettra de pousser à l’extrême le geste circassien et la sensation qu’ils produisent sur le public, pour affirmer la nécessité d’une remise en cause. Nous tenterons d’infiltrer la conscience du spectateur pour qu’il entre dans un principe de révolte et l’inviter à participer à une certaine résistance. L’ensemble des corps circassiens mettra en jeu la relation vivant/inerte. Pour cela, nous nous intéresserons à la capacité de la marionnette à collapser. Un corps marionnettique interroge différents niveaux de perception d’un corps vivant et peut-être, permet de mieux saisir les caractéristiques d’une possible manipulation intellectuelle et physique, visible ou invisible, aujourd’hui. Nous tenterons d’aller vers une pensée renouvelée de l’Humanisme, en faisant apparaître des instants de grâce issus de nos ambiguïtés, de nos aspects dérangeants et de nos faiblesses. Une tentative de redéfinir ce qu’on entend par l’humain dans une sincérité

brutale.” Compagnie Rasposo Chapiteau du Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne

