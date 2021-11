La Nuit du Cirque : Cie La Main de l’Homme – Cosmos Châlons-en-Champagne, 12 novembre 2021, Châlons-en-Champagne.

Cosmos – Solo pour une circassienne en quête de sens.

Création 2021 – durée 40min – tout public, à partir de 14 ans.

Cosmos est un solo, fruit de la rencontre entre Clément Dazin, chorégraphe et circassien et Ashtar Muallem, danseuse contorsionniste et acrobate aérienne.

Clément Dazin invite Ashtar à exprimer sa propre exploration dans une partition originale, comme des multiples tentatives de trouver la spiritualité et l’énergie qui relient nos émotions à nos corps. Ils nous font ainsi visiter les rapports intimes à nos pratiques spirituelles et font ressurgir – avec l’aide du corps en mouvement et du texte– les questionnements existentiels d’une citadine trentenaire.

De sacré en profane, le corps élastique engagé en des spirales inouïes invite le public à des réflexions saugrenues, dévoilant de manière sensible les paradoxes présents dans l’être d’Ashtar.

