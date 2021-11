La Nuit du Cirque : Cie Bal – Fil Fil Saint-Memmie, 10 novembre 2021, Saint-Memmie.

Enfants et adultes, trois acrobates vous attendent !

Prenez place autour d’eux pour vivre un moment fort et doux, à hauteur de trois pommes. Dans un espace circulaire et tout près du public, deux acrobates et une fildefériste se jouent des choses simples, les rendent aventureuses, absurdes, étonnantes et ludiques.

Le fil de la funambule se met à valser, les T-shirts s’échangent et se partagent pour créer d’étonnantes chimères et chacun prend un malin plaisir à pousser le jeu et l’imagination tout en douceur.

Un moment à partager entre petits et grands, où pour une fois, les adultes auront peut-être besoin des conseils des plus petits pour se laisser aller au pays de l’imaginaire.

Création 2021 – durée 35min – à partir de 2-3 ans.

Le spectacle sera suivi d’un atelier animé par la compagnie BAL : à 16h à St Memmie, à 11h à Châlons-en-Champagne.

Attention : Le spectacle du samedi 13 novembre aura lieu à la Salle Rive Gauche, 15 rue de Fagnières à Châlons-en-Champagne.

https://www.jeannemordoj.com/

