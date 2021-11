La nuit du cirque # Cherbourg-en-Cotentin, 26 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

La nuit du cirque # Rue de la Chasse Verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-26 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-26 Rue de la Chasse Verte Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin

1 soirée / 3 propositions artistiques : Désobérire de Guillaume Clayseen, une recherche philosophico-acrobatique sur ce qui freine cette liberté transgressive que nous avons tous en nous, la désobéissance, avant-première de Le Périmètre de Denver de Vimala Pons, une enquête policière où la circassienne déploiera tous ses talents d’équilibriste sur la tête (de n’importe quel objet, vraiment) et de comédienne en incarnant les 7 personnages de l’histoire et installation-performance de Périple 2021-Le grand retour, une restitution live du carnet de voyage de 6 mois d’errance jonglée à travers toute la France à la sauce Protocole, c’est-à-dire renfort de vidéo, de musique livre et de jonglage pas comme les autre !

Dès 14 ans / durée 1h30.

infos@labreche.fr +33 2 33 88 33 99

Rue de la Chasse Verte Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2021-11-03 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin