La nuit du cirque avec Cruda. Collectif à sens unique. Éclipse. Baron production Bréal-sous-Montfort, 12 novembre 2022, Bréal-sous-Montfort.

2022-11-12 – 2022-11-12

Bréal-sous-Montfort

Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la 4ème édition de LA NUIT DU CIRQUE

CRUDA . Collectif à sens unique

Ce spectacle est une plongée humoristique dans le passé d’une ancienne gymnaste.

Elle était douée, très douée… mais pas assez parfaite pour que l’on se souvienne d’elle.

La vision qu’elle a de son corps et de sa féminité a été formatée durant des années d’entraînement intensif.

Cruelle et pleine d’auto-dérision, elle nous parle de son chaos intérieur. A coup d’acrobatie et en tordant son corps dans tous les sens, elle nous avoue tout : sa passion honteuse pour la nourriture, son obsession à faire rentrer son corps dans les codes, sa façon de se martyriser pour être plus belle, plus drôle, plus fine, plus tout !

ÉCLIPSE . Baron production

Lumière et obscurité sur un solo jonglé

Sur scène, une lampe, une balle blanche, un chandelier, des allumettes, une enceinte qui diffuse un tango rétro…

Léo Rousselet joue avec l’ombre, le temps, la lumière et la balle pour créer des moments de suspension qui varient en rythme, se décalent et se transforment comme par magie.

Informations pratiques

Samedi 12 novembre à 20h30 – Centre Culturel de Brocéliande (Bréal-sous-Montfort)

Tarifs :

Tarif très réduit (enfant jusqu’à 12 ans et du RSA) : 7€

Tarif réduit (adhérents, demandeurs d’emploi et étudiants) : 10€

Tarif normal : 13€

Réservation conseillée au 06 58 18 25 89 ou communication.laloggia@gmail.com

