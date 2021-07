Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes La Nuit du Cinéma Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

La Nuit du Cinéma Tarbes, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Tarbes. La Nuit du Cinéma 2021-07-02 22:15:00 22:15:00 – 2021-07-02 TARBES Chemin de Mauhourat

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 16 16 Après une interruption l’an passé, la Nuit du Cinéma, organisée par le Parvis, est de retour et cette fois elle se déroulera en plein air au Haras de Tarbes. Un florilège de films cultes, connus ou méconnus, avec « L’âme des guerriers », « Le kid », « Inspecteur La Bavure », « Partie de campagne », « Les maîtres fous » et « Le jour des morts-vivants ».

Un court métrage surprise sera également diffusé entre chaque film. > Accueil à partir de 21h au Haras de Tarbes – Entrée Chemin de Mauhourat

> Transats à disposition

> Equipements conseillés : lampe torche, couverture, coussin… BILLETTERIE sur place mais possibilité de réservation par mail à cinema@parvis.net.

Places limitées donc pas de vente à la séance. En cas de pluie, La Nuit du Cinéma sera reportée au samedi 3 juillet > TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME DE LA NUIT DU CINÉMA : Voir document cinema@parvis.net +33 5 62 90 08 55 http://www.parvis.net/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

