La Nuit du Cerf Carré Sévigné, 4 mai 2022, Cesson-Sévigné.

La Nuit du Cerf

Carré Sévigné, le mercredi 4 mai à 20:00

Jeune compagnie de cirque française, le Cirque Le Roux signe des œuvres de haute voltige aux atmosphères tragi-comique et onirique, prônant le mélange avec le théâtre, la magie nouvelle, le cinéma et la vidéo. Après The Elephant in the Room, La Nuit du Cerf raconte, sous la forme d’une intrigue policière, les dérapages et les règlements de compte d’une famille réunie pour les funérailles de la mystérieuse Miss Betty…

29€/26€/24€

Cirque. Compagnie Cirque Le Roux.

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T20:00:00 2022-05-04T21:15:00