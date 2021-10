La nuit du Cerf · Cirque Le Roux Le Théâtre, 5 mars 2022, Laval.

La nuit du Cerf · Cirque Le Roux

Le Théâtre, le samedi 5 mars 2022 à 20:30

Miss Betty est morte : à l’occasion des funérailles de leur mère, une fratrie se réunit dans la maison familiale en lisière de forêt. Des retrouvailles qui vont être troublées par l’arrivée d’un mystérieux étranger, faisant dérailler la tranquille réunion de famille… Après le triomphe de leur premier spectacle (The Elephant in the room), le cirque Le Roux continue de rebattre les cartes du paysage circassien avec cette création époustouflante. C’est un art total qui emprunte aussi bien aux codes du théâtre que du cinéma pour intégrer de sidérantes performances d’acrobates (mains à mains, voltige, équilibre, patins à roulette…) à une comédie noire et déjantée. Esthétique, virtuose et grisant.

40€ · 35€

Entre voltiges circassiennes, théâtre et cinéma, un art de l’hybridation qui porte très haut les couleurs du nouveau cirque.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



