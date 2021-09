La Nuit du Blues – Concert gratuit Cabannes, 11 septembre 2021, Cabannes.

La Nuit du Blues – Concert gratuit 2021-09-11 – 2021-09-11 Place de la Mairie Parc de la Mairie

Cabannes Bouches-du-Rhône

Venez assister au concert de Kelly Damery Seguy, Adrian Byron Burns et Toni Skall. Début des concerts à 20h.



Hayat Abdellah Ribault sera présente à la soirée de clôture de La Nuit du Blues de Cabannes. Elle tiendra un stand dans le village d’artistes qui sera installé. A ses côtés également Séverine Pascal qui nous présentera ses peintures, Daniel Dubos luthier constructeur de cigarbox entre autre, et Toni Skall Antoine Giorlanda qui nous présentera ses tableaux et animera les inter scènes. .



Buvette et restauration sur place.

La Nuit du Blues – Concert gratuit

http://www.lanuitdubluesdecabannes.com/

Venez assister au concert de Kelly Damery Seguy, Adrian Byron Burns et Toni Skall. Début des concerts à 20h.



Hayat Abdellah Ribault sera présente à la soirée de clôture de La Nuit du Blues de Cabannes. Elle tiendra un stand dans le village d’artistes qui sera installé. A ses côtés également Séverine Pascal qui nous présentera ses peintures, Daniel Dubos luthier constructeur de cigarbox entre autre, et Toni Skall Antoine Giorlanda qui nous présentera ses tableaux et animera les inter scènes. .



Buvette et restauration sur place.

dernière mise à jour : 2021-09-04 par