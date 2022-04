La Nuit du Blues Cabannes, 2 juillet 2021, Cabannes.

La Nuit du Blues Boulevard Saint-Michel Arènes Cabannes

2021-07-02 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-04 01:00:00 01:00:00 Boulevard Saint-Michel Arènes

Cabannes Bouches-du-Rhône

Au programme 3 groupes sur la grande scène, et sur la scène « juke joint » BOBBY DIRNINGER accueillera les festivaliers et assurera le spectacle durant les changements de plateau.

Sur la grande scène, JESSIE LEE et son groupe The ALCHEMISTS, auront la lourde tâche de lancer la soirée. Ambiance garantie grâce à son Blues-Rock teinté de Soul. Place ensuite au groupe GUNWOOD, trio cosmopolite aux puissantes harmonies vocales.

La soirée se conclura en beauté avec SANSEVERINO Blues band, qui nous régalera avec un retour au Blues électrique sur un ton humoristique décalé.



Informations pratiques :

Ouverture des portes aux arènes à 19h00, accueil par le concert sur la petite scène. Début des concerts sur la grande scène à 20h00.



Un nouveau partenariat avec la médiathèque de Cabannes, permettra de lancer le festival dès le vendredi 2 juillet dans le parc de la médiathèque avec Bobby Dirninger.



La soirée gratuite du Parc de la Mairie se tiendra samedi 11 septembre 2021 : le programme arrive prochainement.

C’est la 16ème édition!

antonioamat@aol.com +33 6 27 84 77 49 http://www.lanuitdubluesdecabannes.com/

Boulevard Saint-Michel Arènes Cabannes

