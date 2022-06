La Nuit du Blues Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: 13440

La Nuit du Blues Cabannes, 2 juillet 2022, Cabannes. Boulevard Saint-Michel Arènes

2022-07-02 19:00:00

Cabannes 13440 Pour la 17ème édition de la Nuit du Blues venez assister au concert de Lorenzo Piccone, RonanOneMan & Marko Balland Trio, Zac Harmon et Ina Forsman. C’est la 17ème édition ! Pour la 17ème édition de la Nuit du Blues venez assister au concert de Lorenzo Piccone, RonanOneMan & Marko Balland Trio, Zac Harmon et Ina Forsman. Boulevard Saint-Michel Arènes Cabannes

