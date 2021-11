Saint-Lunaire Saint-Lunaire 35800, Saint-Lunaire La nuit du Bad Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: 35800

La nuit du Bad, 26 novembre 2021, Saint-Lunaire.

2021-11-26

Saint-Lunaire 35800 L’ascl badminton organise « sa nuit du Bad » au profit du Téléthon. Saint-Lunaire mobilisons-nous ! Cette nuit du bad est ouverte à tous. Petits et grands, membres du club ou pas De 18h à 19h badminton pour les 7 à 10 ans De 19h à 20h15 badminton pour les 11 à 17 ans inclus A partir de 20h15 accueil des joueurs adultes (constitution des équipes) A 20h30 coup d’envoi du tournoi Le club demande 3 € à chaque participant qui seront intégralement reversés au profit du TELETHON . Les dons seront aussi acceptés. Port de chaussures de sport pour la pratique en salle obligatoire. Prêt de raquettes possible. Pass sanitaire obligatoire. En espérant la participation et la contribution du plus grand nombre !

N’hésitez pas à en parler autour de vous !

Le vendredi 26 novembre 2021 – A partir de 18h – Salle omnisports, 361 Rue de la Saudrais, Saint-Lunaire

