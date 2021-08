Morteau Morteau Doubs, Morteau La Nuit du Bad Morteau Morteau Catégories d’évènement: Doubs

Morteau

La Nuit du Bad Morteau, 27 août 2021, Morteau. La Nuit du Bad 2021-08-27 – 2021-08-27

Morteau Doubs Morteau Le badminton club du Val de Morteau organise “La Nuit du Bad” afin de faire découvrir l’activité et de pratiquer lors de matchs pour les initiés. Dès 12 ans. Buvette et restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire. Inscriptions obligatoires avant le 25/08. florian.michel.bvm@gmail.com Le badminton club du Val de Morteau organise “La Nuit du Bad” afin de faire découvrir l’activité et de pratiquer lors de matchs pour les initiés. Dès 12 ans. Buvette et restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire. Inscriptions obligatoires avant le 25/08. dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Morteau Autres Lieu Morteau Adresse Ville Morteau lieuville 47.05895#6.60498