LA NUIT DI’VIGNE Florensac, 30 avril 2022, Florensac.

LA NUIT DI’VIGNE Florensac

2022-04-30 17:00:00 – 2022-04-30 18:30:00

Florensac Hérault Florensac

La Nuit Di’Vigne à Florensac !

En première partie, une initiation à la dégustation de 17h à 18h30 à l’aveugle initiée par les étudiants vous sera proposée, durant laquelle un coffret cadeau est à gagner (réservation obligatoire et places limitées, participation de 5€ par personne)

Dans la foulée, soirée musicale avec entrée gratuite et ouverte à tous dans les jardins de la cave. Ambiance musicale avec #Tibias et #Dj Dam’s, plusieurs Foodtrucks locaux seront présents pour régaler les petites et grandes faims.

+33 6 71 36 22 64

Florensac

