La nuit dialogue commenté entre peintures, sculptures et œuvres vocales Centre diocésain Besançon, samedi 17 février 2024.

Un dialogue commenté entre peintures, sculptures et œuvres vocales sera donné à voir et à écouter, sur le thème de la « Nuit » qui a toujours fasciné les artistes. Autour des oeuvres de Hopper, Van Gogh, Whistler, Osbert… en regard d’œuvres de Berlioz, Mozart, Schubert, Debussy, Fauré… Avec la pianiste Ekaterina Chernozub, la soprane Nathalie Malitchenko et l’historienne de l’Art Christiane Dotal. EUR.

Début : 2024-02-17 17:30:00

fin : 2024-02-17 19:30:00

Centre diocésain 20 rue Mégevand

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediationculturelle.aghc@gmail.com

