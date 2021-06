Nantes Nantes et communes de la métropole Loire-Atlantique, Nantes La Nuit des Tables de Nantes Nantes et communes de la métropole Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La Nuit des Tables de Nantes – Vendredi 10 septembre 2021

Horaire : 19:00

Gratuit : non La Nuit des Tables de Nantes – Vendredi 10 septembre 2021 à partir de 19h.Une soirée unique, gourmande et festive qui rassemble une centaine de restaurateurs de Nantes et de sa métropole, tous issus du guide Les Tables de Nantes édition 2021. La Nuit des Tables de Nantes est une sorte de Voyage à Nantes culinaire qui fait prendre conscience que la gastronomie nantaise se révèle, tout comme la ville, par la galaxie de bonnes adresses qui la compose.La formule est simple : Chaque restaurant de la sélection propose ce soir-là, dans la rue et devant son établissement, un petit plat emblématique de sa cuisine à 5 € maximum. Chaque chef dispose d’une table-module, imaginée par le collectif de designers graphiques Appelle-moi papa, qui signe également la décorationdes rues avec des centaines de drapeaux spécialement conçus pour l’occasion. Le public est convié à une déambulation gourmande et festive au fil des rues, à la découverte de la cuisine nantaise, des chefs et leurs équipes, mais aussi de leurs invités (vignerons, maraîchers, éleveurs, producteurs…).Et cette Nuit – année exceptionnelle oblige – est également celle de la Nuit du Van qui habituellement ouvre l’événement estival du Voyage à Nantes. Et là, c’est une autre balade, en simultané, qui est proposée.Autre proposition, complémentaire, pour certains restaurants : un menu « Tables de Nantes » avec des invités spéciaux – maraîchers, vignerons, éleveurs, pêcheurs… Tarifs et réservations directement auprès des restaurants .Programme complet à partir du 1er septembre 2021 sur Voyage à Nantes 2021 Nantes et communes de la métropole . Nantes

