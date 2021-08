Nantes Nantes et communes de la métropole Loire-Atlantique, Nantes La Nuit des Tables de Nantes – ANNULÉE Nantes et communes de la métropole Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Nuit des Tables de Nantes – ANNULÉE Nantes et communes de la métropole, 10 septembre 2021, Nantes. 2021-09-10

Horaire : 19:00

Gratuit : non Les récentes évolutions réglementaires ont malheureusement amené à annuler La Nuit des Tables de Nantes 2021, prévue le vendredi 10 septembre. Rendez-vous en 2022 ! Nantes et communes de la métropole . Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes et communes de la métropole Ville Nantes lieuville Nantes et communes de la métropole Nantes