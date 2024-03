La Nuit des Sorciers Magie, potions et sortilèges Manoir de Courboyer Perche en Nocé, jeudi 31 octobre 2024.

La Nuit des Sorciers Magie, potions et sortilèges Manoir de Courboyer Perche en Nocé Orne

Hâtez-vous car, tandis que l’ombre grandit, voici venir la Nuit des Sorciers ! Contes et légendes, rituels et sortilèges… Laissez-vous porter, imprégnez-vous des mystères de la magie, votre initiation ne fait que commencer. Si vous êtes attentifs, peut-être saurez-vous retrouver les secrets de Chouchoute, la terrible sorcière de Mortagne-au-Perche ? Pour cela il vous faudra découvrir les ingrédients d’une potion oubliée et ré-enchanter sa baguette magique avant que le charme de Samaïn ne cesse d’opérer.

À partir de 7 ans. Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 18:00:00

fin : 2024-10-31 19:30:00

Manoir de Courboyer Courboyer

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

