La nuit des sorcières à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir, 30 octobre 2021, Montoire-sur-le-Loir. La nuit des sorcières à Montoire-sur-le-Loir 2021-10-30 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-30

La nuit des sorcières à Montoire-sur-le-Loir. Lectures et contes effrayants… Spectacle de marionnettes. Pour adultes (à partir de 12 ans). Mais qui font peeeeeur ! Déambulation dans 4 lieux insolites, agrémentée de soupes, aux recettes de sorcières… Découverte de Montoire et de son patrimoine. Venez déguisés mais… pensez à vous couvrir ! Soirée mystérieuse… +33 6 88 64 28 17

