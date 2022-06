La nuit des soldes et soirée Guinguette

La nuit des soldes et soirée Guinguette, 24 juin 2022, . La nuit des soldes et soirée Guinguette

2022-06-24 – 2022-06-24 Organisée pendant les soldes, la Nuit des soldes est une ouverture des boutiques du centre-ville de 19h à minuit avec des groupes musicaux qui animent toutes les rues de la ville.

À cette occasion, tout le centre-ville est piéton. Organisée pendant les soldes, la Nuit des soldes est une ouverture des boutiques du centre-ville de 19h à minuit avec des groupes musicaux qui animent toutes les rues de la ville.

A cette occasion, tout le centre-ville est piéton. +33 5 53 48 25 12 Organisée pendant les soldes, la Nuit des soldes est une ouverture des boutiques du centre-ville de 19h à minuit avec des groupes musicaux qui animent toutes les rues de la ville.

À cette occasion, tout le centre-ville est piéton. dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville