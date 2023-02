LA NUIT DES ROIS LES LENDEMAINS D’HIER LA CANOPEE, 27 avril 2023, RUFFEC.

LA NUIT DES ROIS LES LENDEMAINS D’HIER LA CANOPEE. Un spectacle à la date du 2023-04-27 (2023-04-27 au ) 20:30. Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

LA CANOPEE (L-R-20-006959,20-006960,20-006961) Présente : ce spectacle . De jeunes comédiens et musiciens s’emparent de la comédie la plus festive du répertoire de Shakespeare, pour une série de quiproquos autour du duc Orsino, amoureux de la comtesse Olivia qui repousse ses avances, et des jumeaux Viola et Sébastien, séparés lors d’un naufrage. Avec le renfort d’une conteuse qui démêle pour le public les fils de ces multiples intrigues ! Une adaptation moderne, dynamique, pleine de joyeuses excentricités, d’un texte classique intemporel, pour célébrer l’amour.N° téléphone accès PMR :05 45 31 32 82

LA CANOPEE RUFFEC Place du Jumelage Charente

N° téléphone accès PMR :05 45 31 32 82. EUR18.0 18.0 euros

