Vallorcine Haute-Savoie

Vallorcine

La Nuit des Oursons 2021-08-07 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-07 00:00:00 00:00:00 Remontées mécaniques de la Poya La Couttetat, Chef Lieu
Vallorcine Haute-Savoie EUR 15 15

Vallorcine Haute-Savoie EUR 15 15 Une déambulation nocturne le long de chemins décorés, pour aller à la rencontre des arts en pleine nature, concoctée spécialement et uniquement pour les enfants. http://www.nuit-des-ours.com/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Lieu Vallorcine Adresse Remontées mécaniques de la Poya La Couttetat, Chef Lieu Ville Vallorcine lieuville 46.01902#6.91662